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• 01 Şubat 2021 - 07:11 • Son Güncelleme:

Süper Lig'de lider değişti! İşte haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'in 22. haftası yine müthiş karşılaşmalara sahne oldu. 22. haftanın en önemli maçı dün gece Vodafone Park'ta oynandı. Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçı çevirdi ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. İşte Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçların sonuçları ve puan durumu.

• 01 Şubat 2021 - 07:11 • Son Güncelleme:
1SESSİZ BİTTİ
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SESSİZ BİTTİ

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında ligde kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 10 kişi kalan ev sahibi sahadan 0-0 beraberlik ile ayrıldı.

2ONYEKURU GERİ DÖNDÜ

ONYEKURU GERİ DÖNDÜ

Bu sezonun güçlü ekiplerinden Gaziantep FK evinde İstanbul devi Galatasaray'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar yeni transferleri Onyekuru'nun attığı 2 golle sahadan 3 puanla ayrıldı. Ev sahibi ekip ise tek golünü 90+8'de Maxim'in ayağından kaydetti.

3KRİTİK MAÇTA TEK GOL

KRİTİK MAÇTA TEK GOL

Fuat Çapa yönetmindeki Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Kayserispor'u konuk etti. Ligde zor günler geçiren sarı kırmızılı konuk ekip sahadan 1-0 galibiyet ile ayrıldı.

4BAŞAKŞEHİR FARK YEDİ

BAŞAKŞEHİR FARK YEDİ

Kötü gidişatın ardından Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir evinde Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Tribünde yeni hocası Aykut Kocaman'ın da izlediği karşılaşmayı son şampiyon 5-1 gibi farklı bir skorla kaybetti.

5FENERBAHÇEDEN 3 PUAN

FENERBAHÇE'DEN 3 PUAN

Süper Lig'in 22. haftasının 2. gününün son maçında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı lacivertliler Valencia'nın attığı müthiş golle 1-0 sahadan galip ayrıldı ve liderliğe yükseldi.

6EVİNDE İLK KEZ

EVİNDE İLK KEZ

Süper Lig'in 22. haftasının son gününde BB Erzurumspor evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. 3 tane kırmızı kartın çıktığı maçı ev sahibi 1-0 kazandı. Erzurumspor bu sezon evinde ilk kez kazandı.

7ERTELEME MAÇI ALANYANIN

ERTELEME MAÇI ALANYA'NIN

Cumartesi günü yoğun yağmurdan dolayı maçın 22. dakikasında ertelenen Alanyaspor - Sivasspor maçı dün saat 16:00'da kaldığı yerden devam etti. 1-0 önde başlayan Akdeniz ekibi sahadan 3-1 galip oldu.

8KRİTİK 3 PUAN

KRİTİK 3 PUAN

Süper Lig'de düşme potasından bir türlü kurtulamayan Yukatel Denizlispor, evinde Göztepe'yi konuk etti. Yeşil siyahlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

9YENİLGİ İSTİFA GETİRDİ

YENİLGİ İSTİFA GETİRDİ

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği transfer yasağı kriziyle boğuşan Antalyaspor'u konuk etti. Akdeniz ekibi attığı tek gol ile sahadan 3 puan ile ayrıldı. Gençlerbirliği'nde maç sonrasında teknik direktör Mustafa Kaplan istifasını açıkladı.

10BEŞİKTAŞ LİDERLİKTEN OLDU

BEŞİKTAŞ LİDERLİKTEN OLDU

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş evinde ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk etti. 1-0 öne geçen siyah beyazlılar üstünlüğü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ta Dorukhan kırmızı kart gördü. Beşiktaş bu puan kaybıyla liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdı.

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Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçlar ve sonuçları

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Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçlardan sonra oluşan puan durumu

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Süper Lig'in 23. haftası yarın Hatayspor - Fenerbahçe maçı ile start alıyor. İşte program.

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