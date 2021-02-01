Süper Lig'de lider değişti! İşte haftanın sonuçları ve puan durumu

BAŞAKŞEHİR FARK YEDİ Kötü gidişatın ardından Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir evinde Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Tribünde yeni hocası Aykut Kocaman'ın da izlediği karşılaşmayı son şampiyon 5-1 gibi farklı bir skorla kaybetti.