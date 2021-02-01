• 01 Şubat 2021 - 07:11 • Son Güncelleme:
Süper Lig'de lider değişti! İşte haftanın sonuçları ve puan durumu
Süper Lig'in 22. haftası yine müthiş karşılaşmalara sahne oldu. 22. haftanın en önemli maçı dün gece Vodafone Park'ta oynandı. Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçı çevirdi ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. İşte Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçların sonuçları ve puan durumu.
• 01 Şubat 2021 - 07:11 • Son Güncelleme:
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SESSİZ BİTTİ
Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında ligde kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 10 kişi kalan ev sahibi sahadan 0-0 beraberlik ile ayrıldı.
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