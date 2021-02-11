Transferde son dakika | Süper Lig'in yeni Burak Yılmaz'ı! Galatasaray ve Fenerbahçe

7 GOL ATTI Transfermarkt verilerine göre 1 milyon euro piyasa değeri olan genç futbolcu Gökdeniz Bayraktar Antalyaspor ile bu sezon 7 gole imza attı. Her iki kanatta ve en uçta görev yapabilen 19 yaşındaki Gökdeniz, Süper Lig'de 22 maça çıktı. Patlayıcı sürati ve tekniği ile dikkatleri çeken genç yıldızın 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.