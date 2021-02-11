FANATİK
• 11 Şubat 2021 - 09:15 • Son Güncelleme:
Transferde son dakika | Süper Lig'in yeni Burak Yılmaz'ı! Galatasaray ve Fenerbahçe
Lille forması giyen Burak Yılmaz Fransa'da adeta şov yapıyor. Antalyaspor alt yapısından Türk futboluna kazandırılan Burak'tan sonra şimdi de Gökdeniz Bayrakdar gösterdiği performans ile ‘Yeni Burak Yılmaz’ olarak lanse ediliyor.
FANATİK
• 11 Şubat 2021 - 09:15 • Son Güncelleme:
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Bu sezon Süper Lig'de tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişiyle istikrarı yakalayan Antalyaspor'da iyi performans gösteren yıldızlar dikkat çekiyor. Kadrosunda Podolski, Nuri Şahin, Naldo, Sam, Kudriashov gibi tecrübeli isimleri barındıran Antalyaspor, genç oyuncularla da dikkat ön planda.
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Kırmızı-Beyazlılar’da bu sezon lig maçlarında 8 genç oyuncu maç kadrosunda yer alırken, 7’si forma giyme şansı yakaladı. Genç oyuncular arasında en dikkat çeken isimler ise sezon başında Misli.com 2. Lig takımından transfer edilen Gökdeniz Bayrakdar ile alt yapıdan A takıma yükselen Bünyamin Balcı oldu.
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BURAK YILMAZ'A BENZETİLİYOR
Türkiye Kupası maçında da fileleri 2 kez havalandırırken bu sezon toplam 7 gole etki etti. 1.81 boyundaki Gökdeniz şimdiden birçok takımın transfer listesinin üst sıralarına adını yazdırırken Antalyaspor’da parlayan ve ardından Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri haline gelen Burak Yılmaz’a benzetiliyor.
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