Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAntalyaspor Haberleri Transferde son dakika | Süper Lig'in yeni Burak Yılmaz'ı! Galatasaray ve Fenerbahçe
FANATİK
• 11 Şubat 2021 - 09:15 • Son Güncelleme:

Transferde son dakika | Süper Lig'in yeni Burak Yılmaz'ı! Galatasaray ve Fenerbahçe

Lille forması giyen Burak Yılmaz Fransa'da adeta şov yapıyor. Antalyaspor alt yapısından Türk futboluna kazandırılan Burak'tan sonra şimdi de Gökdeniz Bayrakdar gösterdiği performans ile ‘Yeni Burak Yılmaz’ olarak lanse ediliyor.

FANATİK
• 11 Şubat 2021 - 09:15 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Bu sezon Süper Lig'de tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişiyle istikrarı yakalayan Antalyaspor'da iyi performans gösteren yıldızlar dikkat çekiyor. Kadrosunda Podolski, Nuri Şahin, Naldo, Sam, Kudriashov gibi tecrübeli isimleri barındıran Antalyaspor, genç oyuncularla da dikkat ön planda.

2

Kırmızı-Beyazlılar’da bu sezon lig maçlarında 8 genç oyuncu maç kadrosunda yer alırken, 7’si forma giyme şansı yakaladı. Genç oyuncular arasında en dikkat çeken isimler ise sezon başında Misli.com 2. Lig takımından transfer edilen Gökdeniz Bayrakdar ile alt yapıdan A takıma yükselen Bünyamin Balcı oldu.

3KUPADA DA ATTI

KUPADA DA ATTI

Kocaelispor’dan takıma kazandırılan forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, ligde attığı 5 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Genç oyuncu 22 lig maçında toplam 1198 dakika sahada kaldı.

4BURAK YILMAZA BENZETİLİYOR

BURAK YILMAZ'A BENZETİLİYOR

Türkiye Kupası maçında da fileleri 2 kez havalandırırken bu sezon toplam 7 gole etki etti. 1.81 boyundaki Gökdeniz şimdiden birçok takımın transfer listesinin üst sıralarına adını yazdırırken Antalyaspor’da parlayan ve ardından Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri haline gelen Burak Yılmaz’a benzetiliyor.

57 GOL ATTI

7 GOL ATTI

Transfermarkt verilerine göre 1 milyon euro piyasa değeri olan genç futbolcu Gökdeniz Bayraktar Antalyaspor ile bu sezon 7 gole imza attı. Her iki kanatta ve en uçta görev yapabilen 19 yaşındaki Gökdeniz, Süper Lig'de 22 maça çıktı. Patlayıcı sürati ve tekniği ile dikkatleri çeken genç yıldızın 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

6F.BAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDE

F.BAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDE

Ezeli rakipler yeni sezon öncesinde bir savaşa daha hazırlanıyor. Bu sezon Antalyaspor forması altında çok başarılı maçlar çıkaran Gökdeniz Bayrakdar hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın dikkatini çekmiş durumda.

7

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

    İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri

    ÖZEL | Ahmet Nur Çebi 3 transferi açıkladı! Sergen Yalçın cevabı...

    Transferde son dakika | Süper Lig'in yeni Burak Yılmaz'ı! Galatasaray ve Fenerbahçe

    İşte Neymar'ı peşinden koşturan güzel! Her şey ortaya çıktı...

    Son Dakika Haberleri | Galatasaray'ın mağlubiyetinden sonra olay yaratan sözler! Fatih Terim ve Arda Turan...

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet