Volkan Demirel'in Kadıköy hayali gerçek oldu!

İlk kez kulübedeydi

Mehmet Aurelio ile beraber takımın antrenörlüğünü yapan Volkan Demirel; lisansı olmadığı için bu sezon hiç yedek kulübesine inememişti. Genç çalıştırıcı; Kadıköy’de takım içerisindeki; sarı ve lacivert takımın maçında Aurelio ile beraber teknik direktör olarak yedek kulübelerine geçtiler. Takımı kenardan kulübeden yöneten Volkan Demirel bu hayalini koronavirüs günlerinde unutulmaz bir hatıra olarak yaşadı.