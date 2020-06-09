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• 09 Haziran 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:

Volkan Demirel'in Kadıköy hayali gerçek oldu!

Volkan Demirel; ilk kez bir maçta takımı yönetti. Demirel’in en büyük hayali olan Fenerbahçe teknik direktörlüğü ve Kadıköy’de maça çıkmak koronavirüs şartlarında ilginç bir biçimde gerçekleşti.

• 09 Haziran 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:
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CELAL UMUT EREN

Kadıköy’de koronavirüs nedeniyle takım içerisinde yapılan hazırlık maçında özel bir gelişme yaşandı. 

2Volkan’dan mutlusu yok

Volkan’dan mutlusu yok

Fenerbahçe’ye 18 yıl futbolcu olarak hizmet ettikten sonra bu sezon başı antrenör olarak teknik ekibe katılan Volkan Demirel; ilk kez bir maçta takımı yönetti. Demirel’in en büyük hayali olan Fenerbahçe teknik direktörlüğü ve Kadıköy’de maça çıkmak koronavirüs şartlarında ilginç bir biçimde gerçekleşti.

3İlk kez kulübedeydi

İlk kez kulübedeydi

Mehmet Aurelio ile beraber takımın antrenörlüğünü yapan Volkan Demirel; lisansı olmadığı için bu sezon hiç yedek kulübesine inememişti. Genç çalıştırıcı; Kadıköy’de takım içerisindeki; sarı ve lacivert takımın maçında Aurelio ile beraber teknik direktör olarak yedek kulübelerine geçtiler. Takımı kenardan kulübeden yöneten Volkan Demirel bu hayalini koronavirüs günlerinde unutulmaz bir hatıra olarak yaşadı. 

4Cihat Arman’ın izinde gidiyor

Cihat Arman’ın izinde gidiyor

Fenerbahçe tarihinde benzer bir antrenörlük görevini üstlenen kaleci; Cihat Arman olmuştu. 18 yıl Fenerbahçe kalesini koruyan ve kaptanlık yapan Volkan Demirel; benzer şekilde 15 yıl Fenerbahçe kalesini kaptan olarak koruyan ve daha sonra antrenörlük yapan efsane Cihat Arman’ın izinde ilerliyor.

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6 golün kaydedildiği karşılaşmada gollerin sahibi Mevlüt Erdinç (2), Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk oldu.

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