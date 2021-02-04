• 04 Şubat 2021 - 11:01 • Son Güncelleme:
Yakınlaştıkları görüntüler ortaya çıkmıştı! Aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu...
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun özel hayatı son dönemlerde düzenli bir düzeyde ilerlese de Portekizli yıldızın Irina Shayk'tan ayrıldıktan sonra yaşadığı ilişkiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
• 04 Şubat 2021 - 11:01 • Son Güncelleme:
DIŞ HABERLER
DIŞ HABERLER
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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, son dönemde çocuklarının annesi Gerorgina Rodriguez ile hayatını birleştirse de, bu ilişki öncesinde oyuncunun çalkıntılı hayatı Avrupa basınında gündeme gelmeye devam ediyor.
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