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• 04 Şubat 2021 - 11:01 • Son Güncelleme:

Yakınlaştıkları görüntüler ortaya çıkmıştı! Aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu...

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun özel hayatı son dönemlerde düzenli bir düzeyde ilerlese de Portekizli yıldızın Irina Shayk'tan ayrıldıktan sonra yaşadığı ilişkiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

• 04 Şubat 2021 - 11:01 • Son Güncelleme:
DIŞ HABERLER
DIŞ HABERLER
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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, son dönemde çocuklarının annesi Gerorgina Rodriguez ile hayatını birleştirse de, bu ilişki öncesinde oyuncunun çalkıntılı hayatı Avrupa basınında gündeme gelmeye devam ediyor.

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2018 yılında ortaya atılan Cristiano Ronaldo'nun bir kadını taciz ettiği iddialarından sonra bazı görüntüler ortaya çıkmış, oyuncu o dönem yaptığı sponsorluk anlaşmalarını bir bir kaybetmişti.

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2009 yılında yaşandığı iddia edilen taciz iddialarından büyük darbe yiyen Juventuslu futbolcunun, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile yaşadığı ayrılıktan sonra adı birçok isimle anılmıştı.

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O isimlerden biri de son zamanlarda Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren isim Cassandre Davis oldu.

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2016 yılında ABD basınında gündemi uzun süre meşgul eden Cassandre Davis-Cristiano Ronaldo ilişkisi, bugüne kadar ikilinin ağzından asla doğrulanmamıştı.

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Miami'de paparazziler tarafından görüntülenen ikili, bir şezlong üstünde yakınlaştıkları görüntülerle magazin basınının gündemine düşmüş ve uzun süre konuşulmuştu.

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O günlerde Instagram'da 200 bin takipçisi bulunan güzel Cassandre Davis, Ronaldo ile çıkan görüntülerinin ardından büyük bir üne kavuşmuştu.

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Cüretkar pozlarını paylaşmaktan geri kalmayan ve vücut hatları yüzünden özellikle bikini ve iç giyim firmalarının vazgeçilmez mankenlerinden biri haline gelen Davis, Ronaldo ile yaşadığı kısa süreli aşkın ardından büyük bir üne kavuşmuştu.

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Şimdilerde Instagram'da milyonlarca kullanıcı tarafından takip edilen isim, geçtiğimiz günlerde Ronaldo ile yaşadığı ilişkiye dair ilk kez açıklamalarda bulundu.

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Cassandre Davis, Miami'de görüntülendiği dünyaca ünlü futbolcu için, "Her şey geçmişte kaldı. O gün fotoğraflar nasıl çekildi bilmiyorum. Onunla olmak güzel bir histi." açıklamasında bulundu.

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Cassandre Davis, modelliğin yanı sıra fitness eğitmenliği de yapıyor. Davis, onun gibi bir vücuda sahip olmak isteyen takipçilerine aylık ücret karşılığında beslenme ve spor programı satışı gerçekleştiriyor.

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