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• 17 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:

Yasak aşk iddialarının ardından bir şok daha! Çıplak fotoğraflarını satıyor...

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez'in model eşi Rita Mahrez Ada basınında yine gündeme gelmeyi başardı.

• 17 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:
SKORER DIŞ HABERLER
SKORER DIŞ HABERLER
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Geçtiğimiz yılın son günlerinde dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ile yasak aşk yaşadığı haberleriyle gündeme bomba gibi düşen model Rita Mahrez, şimdi yeni bir skandal ile gündemde.

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Manchester City'nin 28 yaşındaki Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez'in model ve şarkıcı olan 26 eşi Rita'nın ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua ile, bir gece kulübünde yakınlaştığı, ikilinin bu buluşmanın ardından bir süre yasak aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.

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Ünlü boksörün ilk olarak Rita Mahrez'in tanıyamadığı, ünlü güzelin Riyad Mahrez'in eşi olduğunu öğrendikten sonra görüşmeyi kestiği de iddia edilmişti.

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Ada basınında ortaya çıkan yeni gelişme ise büyük sükse yarattı. Rita, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de pandemi süreci nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerden birinde dışarı çıkıp polislere yakalanmıştı.

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Polislere yakalanmasının ardından büyük bir para cezasına çarptırılan model, ceza sonrasında evde vakit geçirmeye başladı.

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Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Rita Mahrez, son olarak aylık üyelik karşısında müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı bir sitede profil oluşturdu.

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Kısa sürede yüzlerce aboneye sahip olan güzel, ayda 8 pound karşılığında kendisini takip eden sosyal medya kullanıcılarına müstehcen fotoğraflarını paylaşıyor.

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İngiliz basınında kısa sürede gündeme oturan bu haber sonrasında paylaşımlarını hala sürüdüren Rita'nın bu işi ne kadar sürdüreceği merak konusu olurken Kuzey Afrikalı futbolcu Riyad Mahrez'in bu paylaşımları onaylayıp onaylamadığı da İngiliz basınında merak konusu oldu.

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