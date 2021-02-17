• 17 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:
Yasak aşk iddialarının ardından bir şok daha! Çıplak fotoğraflarını satıyor...
İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez'in model eşi Rita Mahrez Ada basınında yine gündeme gelmeyi başardı.
• 17 Şubat 2021 - 11:15 • Son Güncelleme:
SKORER DIŞ HABERLER
SKORER DIŞ HABERLER
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Geçtiğimiz yılın son günlerinde dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ile yasak aşk yaşadığı haberleriyle gündeme bomba gibi düşen model Rita Mahrez, şimdi yeni bir skandal ile gündemde.
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Manchester City'nin 28 yaşındaki Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez'in model ve şarkıcı olan 26 eşi Rita'nın ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua ile, bir gece kulübünde yakınlaştığı, ikilinin bu buluşmanın ardından bir süre yasak aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.
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