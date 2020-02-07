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• 07 Şubat 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:

Galatasaray haberleri | Yok artık Belhanda!

Fatih Terim, Alanyaspor maçında kredisini tamamen tüketen Faslı futbolcuya bundan sonra forma vermeyi düşünmüyor.

• 07 Şubat 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:
1NEVZAT DİNDAR

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da Younes Belhanda kredisini tamamen tüketti.

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Galatasaray’ın teknik patronu, kupa sınavında, “Hasta ya, ruh hastası” diyerek tepki gösterdiği Younes Belhanda’yı defterden sildi.

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Uzun süredir yoğun eleştiri ve tepkilere rağmen Teknik Direktör Fatih Terim’in arkasında durup şans verdiği Faslı futbolcu, Alanyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında da verilen fırsatı kötü kullandı.

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Hatta teknik patron Terim maç içinde yaptığı basit top kaybının ardından, “Hasta ya, ruh hastası!” diyerek Belhanda’nın vurdum duymazlığına isyan etmişti.

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Fatih Terim, ilerleyen dakikalarda oyundan aldığı 29 yaşındaki futbolcuyla radikal bir karar almaya hazırlanıyor. Tecübeli hoca, bundan sonra zorunlu olmadıkça Belhanda’ya forma vermeyecek. Faslı futbolcunun bütün iyi niyetlere rağmen umursamaz halinin teknik kadroyu çileden çıkardığı bildirildi.

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Devre arasında kendisine yapılan teklifleri değerlendirmeyen Faslı oyuncu ligde formasını Emre Akbaba’ya kaptırmıştı. Son lig maçında cezalı Lemina’nın yokluğunda oynama fırsatı bulan Belhanda performansı ile yine tepkileri üzerine çekerken, kupa karşılaşmasındaki performansıyla da sabırları taşırdı.

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Sarı-kırmızılı takımda tepki toplayan isimlerden bir diğeri ise Jimmy Durmaz oldu. Türk asıllı futbolcunun da Belhanda gibi hedefteki isimlerden biri haline geldiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun verilen şansları iyi değerlendirmemesi ve rahat tavırlarının teknik heyeti bir hayli kızdırdığı ifade edildi.

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