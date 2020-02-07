Galatasaray haberleri | Yok artık Belhanda!

Sarı-kırmızılı takımda tepki toplayan isimlerden bir diğeri ise Jimmy Durmaz oldu. Türk asıllı futbolcunun da Belhanda gibi hedefteki isimlerden biri haline geldiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun verilen şansları iyi değerlendirmemesi ve rahat tavırlarının teknik heyeti bir hayli kızdırdığı ifade edildi.