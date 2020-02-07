• 07 Şubat 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:
Galatasaray haberleri | Yok artık Belhanda!
Fatih Terim, Alanyaspor maçında kredisini tamamen tüketen Faslı futbolcuya bundan sonra forma vermeyi düşünmüyor.
• 07 Şubat 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Devre arasında kendisine yapılan teklifleri değerlendirmeyen Faslı oyuncu ligde formasını Emre Akbaba’ya kaptırmıştı. Son lig maçında cezalı Lemina’nın yokluğunda oynama fırsatı bulan Belhanda performansı ile yine tepkileri üzerine çekerken, kupa karşılaşmasındaki performansıyla da sabırları taşırdı.
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Sarı-kırmızılı takımda tepki toplayan isimlerden bir diğeri ise Jimmy Durmaz oldu. Türk asıllı futbolcunun da Belhanda gibi hedefteki isimlerden biri haline geldiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun verilen şansları iyi değerlendirmemesi ve rahat tavırlarının teknik heyeti bir hayli kızdırdığı ifade edildi.
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