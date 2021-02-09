Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe-Başakşehir çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe-Başakşehir maçı için geri sayım devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe bu akşam sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan Fenerbahçe-Başakşehir maçında kazanan takım adını yarı finale yazdıran ilk takım olacak. Maçın başlamasına saatler kala futbolseverler araştırmalarına başladı. Peki Fenerbahçe-Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?