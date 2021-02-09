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• 09 Şubat 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe-Başakşehir çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe-BaşakşehirZiraat Türkiye Kupası maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de kötü günler geçiren Okan Buruk ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Aykut Kocaman'ı getiren Başakşehir'de gözler kupaya çevrildi. Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında kaybeden Fenerbahçe ise Başakşehir karşısında kupa maçını kazanıp adını yarı finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki Fenerbahçe-Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

• 09 Şubat 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe-Başakşehir maçı için geri sayım devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe bu akşam sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan Fenerbahçe-Başakşehir maçında kazanan takım adını yarı finale yazdıran ilk takım olacak. Maçın başlamasına saatler kala futbolseverler araştırmalarına başladı. Peki Fenerbahçe-Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

2FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Başakşehir maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, ve Erdem Bayık yapacak. Mücadele ATV ekranından naklen yayınlanacak

3YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçları pandemi nedeniyle tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 4 takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final maçları 16-17 veya 18 Mart'ta oynanacak

4ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
10 Şubat Çarşamba:
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
11 Şubat Perşembe:
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 

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