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13.02.2021 - 11:20 | | AA

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Altınordu, sonuca genç golcüleriyle gidiyor

TFF 1. Lig'de galibiyet serisini 3 maça çıkaran Altınordu'da forma giyen 2000 ve sonrası doğumlu futbolcular, atılan 31 golün 14'ünü kaydetti.

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Altınordu, sonuca genç golcüleriyle gidiyor
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İkinci devreye Menemenspor mağlubiyetiyle başlayan Altınordu, Bursaspor ve Beypiliç Boluspor'u 2-1'lik skorla yendikten sonra dün de Ankaraspor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sezon ikinci kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan İzmir temsilcisi puanını 37'ye çıkararak üst sıralar için mücadelesini sürdürdü.

- 2000 sonrası doğumlulardan 14 gol

Altınordu'da bu sezon atılan 31 golün 14'ünde 2000 ve sonrası doğumlu futbolcuların imzası var.

TFF 1. Lig'de bu sezonun en genç golcüsü konumundaki 17 yaşındaki Burak İnce, dün sonradan girdiği oyunda attığı golle fileleri 4. kez havalandırdı. Dünkü karşılamada 2 gol sevinci yaşayan 15 Haziran 2002 doğumlu Enis Destan bu sezon 6. golüne ulaşarak takımın en golcü ismi konumundaki Ahmet İlhan Özek'i yakaladı.

İzmir temsilcisinde Burak ve Enis'in dışında genç futbolcular 2002 doğumlu Furkan Metin ile 2001 doğumlu Muzaffer Kocaer, Oğuzhan Akgün ve Yunus Can Esendemir'in de birer golü bulunuyor.

TFF 1. Lig'de şimdiye kadar 2000 ve sonrası doğumlu futbolculardan en büyük katkıyı Bursaspor aldı. Yeşil-beyazlı genç futbolcular 19 gole imza attı.

Altınordu, 22. hafta mücadelesinde 20 Şubat Cumartesi Adanaspor'u konuk edecek.

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Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Altınordu, sonuca genç golcüleriyle gidiyor

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