Galibiyetin mimarı Klopp

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund'un deplasmanda Anderlecht'i 3-0 mağlup etmesi, Alman basınında yankı uyandırdı.

Alman medyasında yer alan haberlerde de galibiyetin baş mimarı olarak Borussia Dortmund Teknik Direktörü Jürgen Klopp gösterildi.

Borussia Dortmund'un bu sezon Bundesliga'ya istenilen bir başlangıç yapamayarak 12. sırada yer almasının ardından takım oyuncuları ve taraftarlar arasında gerginliğin yaşandığı hatırlatılan haberlerde, Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda iki maçın ardından 6 puanla liderlik koltuğuna oturan Alman temsilcisinin, son galibiyetle rahatladığı belirtildi.

Karşılaşmaya 65. dakikada dahil olmasının ardından iki gol atarak maçın yıldızı ilan edilen Adrian Ramos, Alman basınına yaptığı açıklamada, hayalinin hep Şampiyonlar Ligi'nde fileleri havalandırmak olduğunu vurgulayarak, ''İki gol atmak gerçekten süper'' dedi.

Sarı-siyahlı ekibin tecrübeli oyuncularından Sebastian Kehl de ''Artık Bundesliga'da da kazanma zamanı geldi'' ifadesini kullandı.

Öte yandan, karşılaşmada meşale yakan Borussia Dortmundlu taraftarlar nedeniyle kulübe para cezası verilmesinin gündemde olduğu ifade ediliyor.

Dortmund ligin 7. haftasında sahasında Hamburg ile karşılaşacak.