Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir kamp ve hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Lige hazırız. Kadromuzu korumaya çalıştık. Beşiktaş'tan transfer ettiğimiz Holosko gibi tecrübeli bir oyuncuyu da kadromuza katarak güç kazandık" diye konuştu.

Ligin ilk maçında geçen yıl olduğu gibi yine Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını ifade eden Ferah, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da galip gelmek istiyoruz. Evimizde oynayacağımız Gençlerbirliği maçını kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Hedefimiz ilk maçta üç puan almak. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Passolig kart satışları devam ediyor. Taraftarımızın desteği ile lige çok iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz ekibinin Gençlerbirliği karşısına Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Viera, Giray Kaçar, Ali Adnan, Kıvanç Karakaş, Murat Duruer, Ümit Korkmaz, Liban Abdi, Lualua ve Deniz Kadah 11'i ile çıkması bekleniyor.