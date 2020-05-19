Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Galler'de lider Connah’s Quay Nomads şampiyon ilan edildi
19.05.2020 - 23:48 | | ANKARA (AA) -

Galler'de lider Connah’s Quay Nomads şampiyon ilan edildi

Galler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Connah’s Quay Nomads'ın şampiyon olduğu duyuruldu.

Galler'de lider Connah’s Quay Nomads şampiyon ilan edildi
ABONE OL

Galler Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ülkede futbol sezonunun sonlandırıldığı ve liglerde maç başı puan ortalamasına göre sıralama yapıldığı belirtildi.

Birinci Futbol Ligi'nde lider olan Connah’s Quay Nomads'ın şampiyon ilan edildiği, küme düşme ve yükselme konusunda ise daha sonra karar verileceği kaydedildi.

Kovid-19 salgını sebebiyle daha önce Avrupa ülkeleri Fransa, Hollanda, Belçika ve İskoçya'da da ligler sonlandırılmıştı.

Gallerde lider Connah’s Quay Nomads şampiyon ilan edildi

    Bakan Kasapoğlu, milli sporcularla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gençlerbirliği hazırlıklarına devam etti

    Gençlerbirliği hazırlıklarına devam etti

    Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

    Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

    Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor

    Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor

    İtalya Serie A için gözler 28 Mayıs'a çevrildi

    İtalya Serie A için gözler 28 Mayıs'a çevrildi

    Sıradaki Haber