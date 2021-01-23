Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGüreş Haberleri Garbis Zakaryan’ın hayatı belgesel oluyor
23.01.2021 - 07:00 |

Garbis Zakaryan’ın hayatı belgesel oluyor

Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü, Garbis Zakaryan, aramızdan ayrılışının birinci yılında mezarı başında anılacak. Öte yandan Zakaryan’ın hayatını anlatan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan belgeselin hazırlıklarına başlandı.

Garbis Zakaryan’ın hayatı belgesel oluyor
ABONE OL

Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü, Ortadoğu Boks Şampiyonu Garbis Zakaryan, aramızdan ayrılışının birinci yılında mezarı başında anılacak. Pazartesi günü 15.00’te, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda düzenlenecek tören, salgın nedeniyle belirli kısıtlamalarla gerçekleşecek. Ayrıca Türk boksunun efsane ismi Zakaryan’ın hayatını anlatan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan belgeselin hazırlıklarına başlandı. Luys Medya Yatırımları tarafından yapımcılığı yürütülen belgesel, Zakaryan’ın 2. Dünya Savaşı’nın zorlu şartları içerisinde boksla tanışmasına ve ardından Ortadoğu şampiyonluğuna giden sürece odaklanıyor.

Garbis Zakaryan’ın hayatı belgesel oluyor

Steven Gerrard'ın Rangers devrimi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. 19 yıllık bir mucize Ronaldo
    19 yıllık bir mucize Ronaldo
  2. Beşiktaş'ta Hulk için yoğun mesai
    Beşiktaş'ta Hulk için yoğun mesai
  3. Transferde sorun peşinat!
    Transferde sorun peşinat!
  4. Fenerbahçe, küme düşme adaylarına şans tanımadı!
    Fenerbahçe, küme düşme adaylarına şans tanımadı!
  5. Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik!
    Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Fenerbahçe'de Divan Kurulu bugün toplanıyor

Son dakika - Fenerbahçe'de Divan Kurulu bugün toplanıyor

Son dakika - FIFA transfer raporunu açıkladı! Türkiye dünya 7.'si oldu...

Son dakika - FIFA transfer raporunu açıkladı! Türkiye dünya 7.'si oldu...

Son dakika - Sergen Yalçın: "Güçlü olan formayı giyer"

Son dakika - Sergen Yalçın: "Güçlü olan formayı giyer"

Garbis Zakaryan’ın hayatı belgesel oluyor

Garbis Zakaryan’ın hayatı belgesel oluyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet