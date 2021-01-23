Garbis Zakaryan’ın hayatı belgesel oluyor

Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü, Ortadoğu Boks Şampiyonu Garbis Zakaryan, aramızdan ayrılışının birinci yılında mezarı başında anılacak. Pazartesi günü 15.00’te, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda düzenlenecek tören, salgın nedeniyle belirli kısıtlamalarla gerçekleşecek. Ayrıca Türk boksunun efsane ismi Zakaryan’ın hayatını anlatan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan belgeselin hazırlıklarına başlandı. Luys Medya Yatırımları tarafından yapımcılığı yürütülen belgesel, Zakaryan’ın 2. Dünya Savaşı’nın zorlu şartları içerisinde boksla tanışmasına ve ardından Ortadoğu şampiyonluğuna giden sürece odaklanıyor.