Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Gareth Bale, koronavirüsle mücadele için doğduğu hasteneye 500 bin sterlin bağışladı
22.04.2020 - 20:50 | | AA

Gareth Bale, koronavirüsle mücadele için doğduğu hasteneye 500 bin sterlin bağışladı

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Gareth Bale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için 500 bin sterlin bağışladı.

Gareth Bale, koronavirüsle mücadele için doğduğu hasteneye 500 bin sterlin bağışladı

Galler Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, "Galler ve Real Madrid'in futbol efsanesi Gareth Bale ve eşine bu büyük yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki oyuncu, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı zorlu bir mücadele verdiğini belirtti.

Galler Üniversitesi Hastanesinin kalbinde özel bir yeri olduğunu kaydeden Bale, "Burası benim doğduğum yer. Hastanenin bana ve aileme büyük hizmetleri oldu. Biz de şimdi onlara destek vermek istedik." ifadelerini kullandı.

Gareth Bale, koronavirüsle mücadele için doğduğu hasteneye 500 bin sterlin bağışladı

Real Madrid, Gareth Bale'in Harika Golleriyle 13. Kez Avrupa'nın En Büyüğü

Yurtta karantinaya alınan Berke Özer'den teşekkür...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Salgın devam ederse Romanya Ligi, Türkiye'de oynanacak!

Salgın devam ederse Romanya Ligi, Türkiye'de oynanacak!

Son dakika | Obradovic'ten yeni sözleşme açıklaması

Son dakika | Obradovic'ten yeni sözleşme açıklaması

Berlin Maratonu corona virüs nedeniyle ertelendi

Berlin Maratonu corona virüs nedeniyle ertelendi  

Selçuk Erdoğan'dan futbolda Bilim Kurulu önerisi

Selçuk Erdoğan'dan futbolda Bilim Kurulu önerisi

Sıradaki Haber