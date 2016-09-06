Gareth Bale tarih yazıyor

Evinde Moldova ile karşılaşan Galler, Cardiff City Stadı'ndaki maçtan 4-0'lık skorla ayrıldı. Galler'e galibiyeti getiren goller, 38. dakikada Sam Vokes, 44. dakikada Joe Allen ve 51. ile 90. dakikada (penaltı) Gareth Bale'den geldi.

D Grubu'nun 2. hafta maçında Galller deplasmanda Avusturya ile karşılaşacakken, Moldova ise evinde Sırbistan'ı konuk edecek.

REKORA 4 KALDI

62 Milli maçta 24 gole ulaşan Gareth Bale'ın, efsane isim Ian Rush'ın rekorunu yakalaması için 4 golü kaldı. Son 31 Milli maçta 21 gol kaydeden Galli yıldız: "Euro 2016 geçmişte kaldı. Artık yeni tarihler yazma zamanı." (Vatan)