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06.09.2016 - 10:04 |

Gareth Bale tarih yazıyor

EURO2016'da yarı final oynayan ve Portekiz'e elenen Galler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne de iyi başladı.

Gareth Bale tarih yazıyor
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Evinde Moldova ile karşılaşan Galler, Cardiff City Stadı'ndaki maçtan 4-0'lık skorla ayrıldı. Galler'e galibiyeti getiren goller, 38. dakikada Sam Vokes, 44. dakikada Joe Allen ve 51. ile 90. dakikada (penaltı) Gareth Bale'den geldi.

D Grubu'nun 2. hafta maçında Galller deplasmanda Avusturya ile karşılaşacakken, Moldova ise evinde Sırbistan'ı konuk edecek.

REKORA 4 KALDI

62 Milli maçta 24 gole ulaşan Gareth Bale'ın, efsane isim Ian Rush'ın rekorunu yakalaması için 4 golü kaldı. Son 31 Milli maçta 21 gol kaydeden Galli yıldız: "Euro 2016 geçmişte kaldı. Artık yeni tarihler yazma zamanı." (Vatan)

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