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HaberlerFenerbahçe Haberleri Garry Rodrigues resti çekti: Dönmüyorum
27.04.2020 - 08:09 |

Garry Rodrigues resti çekti: Dönmüyorum

Garry Rodrigues, kariyeri hakkında son kararını verdi. Arap basınına göre 29 yaşındaki oyuncu kulübüne geri dönmek istemiyor.

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad Cidde’den transfer ettiği Garry Rodrigues, kariyeri hakkında son kararını verdi.

Arap basınına göre 29 yaşındaki oyuncu kulübüne geri dönmek istemiyor. Sarı-Lacivertliler’in 2 yıl için senelik 2 milyon Euro üzerinden kiraladığı Rodrigues’in, kulübüyle görüştüğü ve kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini söylediği gelen haberler arasında yer alıyor.

Garry Rodrigues resti çekti: Dönmüyorum

Garry Rodrigues resti çekti: Dönmüyorum

 

 

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