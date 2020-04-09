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HaberlerFenerbahçe Haberleri Garry Rodrigues'e Porto talip oldu!
09.04.2020 - 13:02 | | FANATİK

Garry Rodrigues'e Porto talip oldu!

Fenerbahçe'nin Al İttihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues için Porto iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe, sezon başında Garry Rodrigues’i Al-Ittihad’dan 2 sezonluğuna kiraladı. Ancak 27 yaşındaki futbolcu, sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kaldı. Buna rağmen Rodrigues’e ciddi bir talip çıktı. Portekiz basınının iddiasına göre Porto, Yeşil Burun Adalı oyuncuyu transfer etmek istiyor. Transfer için, 1 sezon daha kiralık kontratı bulunduğu için önce Fenerbahçe’yi ikna etmeleri gerekecek.

Garry Rodriguese Porto talip oldu

Garry Rodriguese Porto talip oldu

 

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