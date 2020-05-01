Garry Rodrigues'in gönderdiği yardım kolileri Tatvan'da dağıtıldı

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Garry Rodrigues, koronavirüs (Covid- 19) salgını ile mücadeleye destek vermek için gıda yardımı yapmaya karar verdi.

Rodrigues, Kızılay aracılığıyla gıda yardım malzemeleri yüklü kolileri, Tatvan'a gönderdi. Gıda kolileri Türk Kızılayı Tatvan Şubesi gönüllülerince ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bu duyarlılığı diğer sporculardan ve sanat dünyasından da beklediklerini belirten Türk Kızılayı Tatvan Şubesi Başkanı Battal Taşar, "Futbolcu kardeşimiz Garry Rodrigues'in gönderdiği yardım kolilerinin dağıtımını yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Diğer futbolcu ve sanat dünyasındaki kardeşlerimiz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda bizlere yardım kolileri gönderebilir veya farklı yerlere yardımda bulunabilirler" dedi.

'LÜTFEN CÖMERT DAVRANIN, İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOK İNSAN VAR'

Battal Taşar, Kızılay olarak birçok aileye ulaşmaya çalıştıklarını da belirterek, "Kızılay olarak ilçemizde bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibi kardeşlerimize giysi ve gıda yardımında bulunduk. Türk Kızılayı bu çalışmalarına çok güçlü bir şekilde devam edecek, ihtiyaç sahiplerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacak. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs dolayısıyla, maddi anlamda sıkıntı yaşayan insanlar için, herkesin mutlaka yardım etmek konusunda elini cebine atması gerekiyor. Ben buradan iş insanlarımıza, sanat dünyasına, futbolcularımıza, sporcularımıza ve imkanı olan insanlarımıza sesleniyorum, lütfen cömert davranın. Şu an sizlerden yardım bekleyen ve yardıma ihtiyacı olan çok sayıda insan vardır. Bunlara Kızılay vasıtasıyla ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

Tüm dünyaya seslenmek istediğini kaydeden Taşar konuşmasını İngilizce olarak da özetledi.