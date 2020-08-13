Gasperini'den Trabzonspor itirafı! 'Bana ders oldu'

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint Germain’e son anlarda yediği iki golle yenilen Atalanta’nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini büyük bir üzüntü yaşadı. Takımı tarihi bir fırsatı kaçıran deneyimli teknik adamın, dün gece ile birlikte hayatının en büyük hayal kırıklıklarından birini de Trabzonspor nedeniyle yaşadığı ortaya çıktı

'Üçlü savunmaya geçtiğim gündür'

Kendisinin Inter’in başında olduğu 2011’deki Şampiyonlar Ligi grup maçında bordo-mavililer Milano ekibini San Siro Stadı’nda 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet almıştı. La Gazzetta dello Sport’a konuşan Gasperini, bu karşılaşmadan bahsetti, bordo-mavililere olan yenilgisinin bir milat olduğunu, o günden sonra artık futbolda üçlü savunmaya geçtiğini anlattı.

‘En kötü tecrübelerim bile işime yarar’

Hayatta bir çok olaydan ders aldığını, Trabzonspor maçının da bunların başında geldiğini belirten deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi: “Hayattaki en kötü tecrübelerim bile işime yaramıştır. Inter dönemini bir başarısızlık olarak değil, bir formasyon geçişi olarak görüyorum.

‘Trabzonspor maçı değerli bir mağlubiyetti’

Trabzonspor ile oynadığımız Avrupa kupaları maçı, ilk ve tek olmak üzere düşüncemi değiştirdi, dörtlü defans oynama konusundaki fikrimi ortadan kaldırdı. Trabzonspor büyümemi sağladı. Değerli bir mağlubiyetti, görüşlerimi kuvvetlendirdi”.