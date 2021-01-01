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01.01.2021 - 15:22 |

Gazeteci Murat Kaya'dan Fenerbahçe'ye yeni bir marş: Çubuklu Asalet

Gazeteci Murat Kaya taraftarı olduğu Fenerbahçe için yeni bir marş yazıp besteledi. Kaya, dijital platformlarda yayınlanan “Çubuklu Asalet” adlı marşı, kızlarından aldığı ilhamla bestelediğini söyledi.

Gazeteci Murat Kaya'dan Fenerbahçe'ye yeni bir marş: Çubuklu Asalet
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Kaya'nın “Çubuklu Asalet” marşı, şarkıcı Selçuk Abay tarafından düzenlenip seslendirildi. Marş, tüm dijital platformlarda Avrupa Müzik etiketiyle beğeniye sunuldu.Marşla ilgili konuşan gazeteci Murat Kaya, 22 yıldır gazetecilik yapması bir tarafa şiir ve şarkı sözü yazdığını da belirterek, "Taraftarı olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe'nin maçlarını izlemek için stada veya salona gittiğimde, taraftarların hep bir ağızdan söyleyebildikleri marşların çok az olduğunu fark edip, bir marş yazılması gerektiğini düşünürdüm. Bu bana nasip oldu. İyi bir Fenerbahçeli olan şarkıcı arkadaşım Selçuk Abay'ın muhteşem sesi ve düzenlemedeki mahareti de marşı çok güzel bir hale getirdi. Fenerbahçelilere hayırlı olsun. Hayalim, bu marşın, stadı veya salonları dolduran binlerce taraftarca müziğe bile ihtiyaç duyulmadan hep bir ağızdan söylenebilmesi” dedi. Kaya, marşın sözlerini 3 yaşındaki kızı Arya ve 12 yaşındaki kızı Yağmur ile birlikte bestelediklerini, kızlarından ilham aldığını söyledi.

“Gurur duydum”
Marşı seslendirdiği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Selçuk Abay ise “Avrupa Müzik bana marşı önerdiğinde, aranjesini bir Fenerbahçeli olarak yapmam gerektiğini söylediklerinde, gurur duydum. Şarkının yorumunu da benim yapmamın uygun olacağı söylenince çok mutlu oldum. Bu tarif edilemez bir duydu. Ve bu marşı içimdeki Fenerbahçe aşkıyla seslendirdim” dedi.

Gazeteci Murat Kayadan Fenerbahçeye yeni bir marş: Çubuklu Asalet

 

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