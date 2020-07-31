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31.07.2020 - 15:26 |

Gazi için son provalar! Ankara ve İstanbul’da süper yarışlar...

Türk At yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu için geri sayıma geçildi. 30 Ağustos’taki dev yarış öncesi son provalar bu hafta sonunda yapılacak.

Gazi için son provalar! Ankara ve İstanbul’da süper yarışlar...
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3 yaşlı safkan İngiliz erkek ve dişi safkanları Ankara ve İstanbul’daki yarışlarda Gazi Koşusu öncesi son kez pistte boy gösterecek… Cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda 2200 metre çim pistte Mehmet Akif Ersoy Koşusu’nda erkekler boy ölçüşecek. 17.30’daki sonucu merakla beklenen yarışın favorisi jokeyi Hişman Çizik idaresindeki Kingsman ve Ahmet Çelik ile piste çıkacak olan Upper Cut.

KIRAN KIRANA YARIŞLAR
Pazar günü ise Veliefendi Hipodromu’nda adeta nefesler tutulacak. 65. kez yapılacak Kısrak Koşusu’nda senenin en iyi 3 yaşlı dişi tayları Gazi Koşusu öncesi 2100 metre çim pistte saat 18.00’de kıran kırana bir mücadeleye girişecek. Gökhan Kocakaya idaresindeki Mala Moja, otoriteler tarafından birinciliğe yakın isim olarak gösteriliyor. Jokeyleri Akın Sözen ile yarışaca katılacak Florida Coast ve Selim Kaya ile start alacak Moorland ise favorinin sert rakipleri olacak. Ayhan Kurşun idaresindeki Real Queen de bu 3 attan sonra şans verilen isim.

Gazi için son provalar Ankara ve İstanbul’da süper yarışlar...

CALL TO VİCTORY GEÇİLECEK Mİ
Aynı gün saat 17.00’de 2200 metre Çim pistteki Sait Akson Koşusu’nda ise erkekler Gazi Koşusu öncesi kozlarını paylaşacak. 9 yarıştır jokeyi Ahmet Çelik ile geçilmeyen Call To Victory büyük favori. Halis Karataş ile piste ayak basacak olan Vernezza ise rakip konumunda. Üç yarışın ardından gözler 30 Ağustos’ta 94.üncüsü yapılacak Gazi Koşusu’na çevrilecek.

Gazi için son provalar Ankara ve İstanbul’da süper yarışlar...

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