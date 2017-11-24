24.11.2017 - 02:30 |
Gazi’ye jest
Ankara’da trafikte çıkan ‘yol vermeme’ tartışmasında 4 kişinin saldırısına uğrayan ve belden aşağısı tutmayan gazi jandarma astsubay çavuş Muzaffer Oktay ve ailesi, Atiker Konyaspor’un davetlisi olarak Konya’ya geldi.
Ankara’da trafikte çıkan ‘yol vermeme’ tartışmasında 4 kişinin saldırısına uğrayan ve belden aşağısı tutmayan gazi jandarma astsubay çavuş Muzaffer Oktay ve ailesi, Atiker Konyaspor’un davetlisi olarak Konya’ya geldi. Gazi Oktay ve ailesi, Atiker Konyaspor - Marsilya maçını onur konuğu olarak locadan izledi.