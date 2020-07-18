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18.07.2020 - 23:18 |

Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2
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Süper Lig'in 33. haftasında formda iki ekip, Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi.

Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2

Gaziantep henüz 6. dakikada Muhammet Demir'in golüyle öne geçerken, Kasımpaşa 13 ve 37'de Thiam'ın golleriyle üstünlüğü kaptı. Ev sahibinin yıldız ismi Maxim, 78. dakikada attığı golle takımına beraberliği ve 1 puanı getiren isim oldu.

Pandemi arasının ardından oynadığı 7 maçta da yenilmeyen tek takım olan Gaziantep FK, bu sonuçla 43 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı. Son 11 maçta 1 mağlubiyeti olan Kasımpaşa ise 40 puanla 10. basamağa yerleşti.

Süper Lig'in son haftasında Gaziantep deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise evinde Başakşehir'i konuk edecek.

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