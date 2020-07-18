Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2

Süper Lig'in 33. haftasında formda iki ekip, Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi.

Gaziantep henüz 6. dakikada Muhammet Demir'in golüyle öne geçerken, Kasımpaşa 13 ve 37'de Thiam'ın golleriyle üstünlüğü kaptı. Ev sahibinin yıldız ismi Maxim, 78. dakikada attığı golle takımına beraberliği ve 1 puanı getiren isim oldu.

Pandemi arasının ardından oynadığı 7 maçta da yenilmeyen tek takım olan Gaziantep FK, bu sonuçla 43 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı. Son 11 maçta 1 mağlubiyeti olan Kasımpaşa ise 40 puanla 10. basamağa yerleşti.

Süper Lig'in son haftasında Gaziantep deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise evinde Başakşehir'i konuk edecek.

Son Yılların En Çarpıcı Beşiktaş-Fenerbahçe Derbileri