27.12.2020 - 10:25 |
Gaziantep FK-Alanyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 15. haftasında ikinci sırada yer alan Alanyaspor deplasmanda sezonun flaş ekibi Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...
Süper Lig'in 15. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada iki formda ekip Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor...
Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Alanyaspor rakibini yenerek zirvedeki iddiasını sürdürmek istiyor. Ligin en az yenilen takımı Gaziantep FK'nın hedefi galibiyet serisini seriyi sürdürmek.
Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu...
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Tosca, Kana-Biyik, Djilobodji, Olkowski, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Dicko, Muhammet.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar.