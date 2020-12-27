Süper Lig'de zirve kızışmış durumda... Galatasaray Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederek zirveye adını yazdırdı. Bugün zirveyi ilgilendiren çok kritik bir mücadele var. Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Alanyaspor mücadeleden galip çıkmanın hesaplarını yapıyor. Her iki kulübün taraftarı ise "Gaziantep FK Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

GAZİANTEP FK ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Alanyaspor maçı bugün saat 13.30'da Kalyon Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Tosca, Djilobodji, Kana Bıyık, Jefferson, Maxim, Mirallas, Güray, Dicko, Muhammet

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar