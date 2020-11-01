Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
01.11.2020 - 14:43 | | AA

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
ABONE OL

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, iki grup halinde yapıldı.

Dayanıklılık çalışmaları üzerinde durulan ve yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Elindeki sakatlıktan dolayı bir süredir takımdan ayrı kalan Andre Felipe de antrenmanda yer aldı.

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Trabzonspor, Eddie Newton sonrası yeni hocasını buldu! Abdullah Avcı derken...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Leipzig'de Sörloth şaşırttı! Kimse beklemiyordu...

Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş'ta Çizgi Yarışması: Erdoğan Kaya vs Rıdvan Yılmaz vs Ersin Destanoğlu

Oğuz Altay'dan Galatasaray değerlendirmesi | 'Trip atma, gol at'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
    Gaziantep FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
  2. Son dakika | Galatasaray 3 oyuncusundan yoksun çalıştı
    Son dakika | Galatasaray 3 oyuncusundan yoksun çalıştı
  3. Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçına geri sayılıyor...
    Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçına geri sayılıyor...
  4. Son dakika | Boksör Volkan Göçek, Gratii'yi devirdi!
    Son dakika | Boksör Volkan Göçek, Gratii'yi devirdi!
  5. Sepil: Vatandaşlarımızın kaybı için çok üzgünüm
    Sepil: Vatandaşlarımızın kaybı için çok üzgünüm



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep Basketbol'a yeni sponsor

Gaziantep Basketbol'a yeni sponsor

CANLI | Çaykur Rizespor - Kayserispor

CANLI | Çaykur Rizespor - Kayserispor

Manchester City, Filip Stevanovic'i renklerine kattı

Manchester City, Filip Stevanovic'i renklerine kattı

Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Abdullahev: Türk halkına minnettarız

Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Abdullahev: Türk halkına minnettarız

Sıradaki Haber