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17.02.2020 - 19:15 |

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Alt sıralardan kurtulmanın planlarını yapan ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor, Gaziantep deplasmanında alınacak galibiyetle evinde mutlu dönmenin planlarını yaparken, Gaziantep FK, Sumudica ile beraber yaşadığı başarılı form girefiğini sürdürerek ilk 10 içine girmeyi hedefliyor.

17 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak olan karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek..

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kubilay, Tosca, Morais, Güray, Sousa, Maxim, Muhammet, Kayode

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Oğulcan, Umar, Boldrin, Skoda

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda İlk 11ler...

 

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