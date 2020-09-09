Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı
09.09.2020 - 22:25 | | GAZİANTEP (İHA) -

Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Raman Chibsah ile karışılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 2019 yılı yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Raman Chibsah ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzde geçtiğimiz sezon forma giyen Raman Chibsah ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Chibsah, takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman öncesinde ziyarette bulunarak, teknik heyetimiz, personelimiz ve futbolcu arkadaşlarıyla vedalaştı. Takımımıza yeni sezonda başarı dileklerinde bulunan Chibsah, kendisi için düzenlenen eğlenceli organizasyonun ardından vedalaşarak kulübümüzden ayrıldı. Kulübümüzde bulunduğu günden itibaren hem karakteri, hem de eğlenceli kişiliğiyle oldukça sevilen isimlerden olan Raman Chibsah'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı

Etebo resmen Galatasaray'da
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı
    Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
    Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
  3. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: Cuma günü imza törenlerini yapıyoruz inşallah"
    MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert: Cuma günü imza törenlerini yapıyoruz inşallah"
  4. Ahmet Nur Çebi: Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır
    Ahmet Nur Çebi: Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır
  5. Eski milli güreşçi Gıyasettin Yılmaz yaşamını yitirdi
    Eski milli güreşçi Gıyasettin Yılmaz yaşamını yitirdi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberler - Galatasaray, Etebo'yu resmen açıkladı!

Son dakika haberler - Galatasaray, Etebo'yu resmen açıkladı!

Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer Eczacıbaşı VitrA'nın

Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer Eczacıbaşı VitrA'nın

Pınar Karşıyaka turnuva maçında Fenerbahçe Beko'yu geçti

Pınar Karşıyaka turnuva maçında Fenerbahçe Beko'yu geçti

Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Sıradaki Haber