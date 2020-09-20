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20.09.2020 - 18:33 |

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük (CANLI)

Gaziantep FK, Süper Lig'de 2. hafta maçında Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor.

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük (CANLI)
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Gaziantep FK, Süper Lig’in 2. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. 

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük (CANLI)

İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Pavel Olkowski, Kanai Tosca, Dijobodji, Junior, Güray, Jefferson, Maxim, Andre, Kenan. 

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Roco, Zukanovic, Alpaslan, Biglia, Sabo, Darri, Vato, Ndao, Sobiech.

Gözler Biglia'da olacak!

İstanbul ekibinde gözler yeni transfer Lucas Biglia’da olacak. Süper Lig’e 36 yıl aradan sonra çıkan ve ilk maçında Yeni Malatyaspor’u 3-0’la geçen Karagümrük, Gaziantep deplasmanında boy gösterecek. Enzo Roco, Mevlüt Erdinç, Zukanovic, Viviano, Lichaj gibi önemli transferlerin ardından Arjantin Milli Takımı’nın önemli isimlerinden Lucas Biglia’yı kadrosuna katarak bombayı patlatan kırmızı-siyahlılar, ilk deplasmanında puan arayacak. Gaziantep FK karşılaşması için hazırlıklarını Olimpiyat Stadı’nın yanındaki atletizm sahasında tamamlayan Karagümrük, bugün maç için Gaziantep’e gidecek ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük (CANLI)

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