Gaziantep FK, Galatasaray'a hazırlanıyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolcular, yenilenme hareketleriyle idmanı tamamladı.

Diğer oyuncular ise koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.