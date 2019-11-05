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05.11.2019 - 21:37 | | GAZİANTEP (AA)

Gaziantep FK, Galatasaray'a hazırlanıyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Galatasaray'a hazırlanıyor
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolcular, yenilenme hareketleriyle idmanı tamamladı.

Diğer oyuncular ise koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

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