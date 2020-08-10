Gaziantep FK, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleciyle anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan Çağlar Şahin Akbaba'ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılar dilendi.

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