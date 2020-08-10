10.08.2020 - 19:15 | | AA
Gaziantep FK, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı transfer etti!
Gaziantep Futbol Kulübü, Bursaspor'dan ayrılan Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleciyle anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan Çağlar Şahin Akbaba'ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılar dilendi.
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