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10.08.2020 - 19:15 | | AA

Gaziantep FK, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı transfer etti!

Gaziantep Futbol Kulübü, Bursaspor'dan ayrılan Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı transfer etti!
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleciyle anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan Çağlar Şahin Akbaba'ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılar dilendi.

Gaziantep FK, kaleci Çağlar Şahin Akbabayı transfer etti

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