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22.12.2020 - 15:20 | | GAZİANTEP (AA) -

Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk olacak
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Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Ligde çıktığı son 11 maçta yenilmeyen ve 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.

Gaziantep temsilcisinde sakatlığı bulunan Morais dışında eksik bulunmuyor.

Fernandao'nun Corinthians'a attığı şık golü izliyoruz...
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