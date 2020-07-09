Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Gaziantep FK - Konyaspor (CANLI)
09.07.2020 - 20:44 |

Gaziantep FK - Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadele saat 21.00'de başladı.

Gaziantep FK - Konyaspor (CANLI)
ABONE OL

Gaziantep FK - Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadele saat 21.00'de başladı.

Gaziantep FK 0-1 Konyaspor

GOL: 13' Deni Milosevic  (Konyaspor)

İLK 11'LER

Gaziantep FK 11'i: Günay, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa, Kana Bıyık, Güray, Kenan, Oğuz, Maxim, Kayode

Konyaspor 11'i: Ertuğrul, Volkan, Uğur, Skubic, Alper, Anicic, Miya, Jevtovic, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep 38 puanda. Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK - Konyaspor (CANLI)

Serge Gnabry'nin Almanya'ya Dönüşü

    Adama Traore'yi idmanda kimse yıkamadı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlandı!
      Son dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlandı!
    2. Gaziantep FK - Konyaspor (CANLI)
      Gaziantep FK - Konyaspor (CANLI)
    3. Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması!
      Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması!
    4. Son dakika | PFDK, Feghouli'ye 2 maç ceza verdi!
      Son dakika | PFDK, Feghouli'ye 2 maç ceza verdi!
    5. Transfer haberleri | "Nurullah Aslan için Beşiktaş ve Fenerbahçe'den resmi teklifi aldık"
      Transfer haberleri | "Nurullah Aslan için Beşiktaş ve Fenerbahçe'den resmi teklifi aldık"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe Beko Johnny Hamilton ile anlaşmaya vardı!

    Fenerbahçe Beko Johnny Hamilton ile anlaşmaya vardı!

    Son dakika... Galatasaray'da Florin Andone ameliyat oldu!

    Son dakika... Galatasaray'da Florin Andone ameliyat oldu!

    Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk'ten başkonsolosa ziyaret

    Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk'ten başkonsolosa ziyaret

    Son dakika | Fenerbahçe'de Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi!

    Son dakika | Fenerbahçe'de Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi!

    Sıradaki Haber