09.07.2020 - 20:44 |
Gaziantep FK - Konyaspor (CANLI)
Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadele saat 21.00'de başladı.
Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadele saat 21.00'de başladı.
Gaziantep FK 0-1 Konyaspor
GOL: 13' Deni Milosevic (Konyaspor)
İLK 11'LER
Gaziantep FK 11'i: Günay, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa, Kana Bıyık, Güray, Kenan, Oğuz, Maxim, Kayode
Konyaspor 11'i: Ertuğrul, Volkan, Uğur, Skubic, Alper, Anicic, Miya, Jevtovic, Milosevic, Ömer Ali, Bajic
Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep 38 puanda. Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor.
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