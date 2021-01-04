Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
04.01.2021 - 13:13 | | AA

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
ABONE OL

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde çıktığı son 14 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 7 galibiyet alan kırmızı-siyahlılar, Başkent temsilcisi karşısında da galibiyet hesapları yapıyor.

Geçen hafta kart cezası nedeniyle takımdan uzak kalan Maxim, Ankaragücü maçında teknik heyetin görev vermesi halinde sahada yer alacak.

Bu hafta kart cezası nedeniyle Mirallas'tan ise yararlanamayacak olan Gaziantep temsilcisinde başka eksik oyuncu bulunmuyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Edin Visca bombası patlıyor! Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fatih Terim biletini kesti, Başakşehir'e transfer...

Gaziantep FK, MKE Ankaragücünü konuk edecek

Trabzonsporlu futbolcuların yeni yıl mesajı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Falcao için olay paylaşım! Az önce...
    Falcao için olay paylaşım! Az önce...
  2. Pereira'dan ayrılık açıklaması
    Pereira'dan ayrılık açıklaması
  3. Antep, Ankaragücü'nü ağırlıyor
    Antep, Ankaragücü'nü ağırlıyor
  4. Giroud için Juventus iddiası
    Giroud için Juventus iddiası
  5. La Liga'da zirve heyecanı
    La Liga'da zirve heyecanı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Sörloth'u geçti

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Sörloth'u geçti

Sekidika sürprizi! Yeni adresi...

Sekidika sürprizi! Yeni adresi...

Kayserispor'da ilk aday İrfan Buz!

Kayserispor'da ilk aday İrfan Buz!

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet