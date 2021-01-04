Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde çıktığı son 14 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 7 galibiyet alan kırmızı-siyahlılar, Başkent temsilcisi karşısında da galibiyet hesapları yapıyor.

Geçen hafta kart cezası nedeniyle takımdan uzak kalan Maxim, Ankaragücü maçında teknik heyetin görev vermesi halinde sahada yer alacak.

Bu hafta kart cezası nedeniyle Mirallas'tan ise yararlanamayacak olan Gaziantep temsilcisinde başka eksik oyuncu bulunmuyor.