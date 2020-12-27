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27.12.2020 - 19:03 |

Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp'ten sevindirici haber

Gaziantep FK'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Furkan Soyalp'in ciddi bir sağlık probleminin bulunmadığı duyuruldu.

Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp'ten sevindirici haber
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Gaziantep FK'nin Süper Lig'de bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada sakatlanarak hastaneye kaldırılan ev sahibi ekip oyuncusu Furkan Soyalp'in ciddi bir sağlık probleminin bulunmadığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşamasının ardından hastanede kontrol altında tutulan Furkan Soyalp'in kısa süre içinde taburcu edileceği belirtildi.

Oyuncuya sahada ilk olarak sağlık ekibince müdahalede bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Oyuncumuz daha sonra stadyumda bulunan ambulans ile hastaneye kaldırılmıştır. Kafa travması yaşayan Furkan Soyalp'in yapılan tetkiklerinde herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır. Oyuncumuz, akşam saatlerine kadar hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilecektir. Furkan Soyalp'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalpten sevindirici haber

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