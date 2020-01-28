Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGazişehir Gaziantepspor Haberleri Gaziantep FK-Sivasspor maçının geliri depremzedelere bağışlanacak
28.01.2020 - 10:20 | | GAZİANTEP (AA) -

Gaziantep FK-Sivasspor maçının geliri depremzedelere bağışlanacak

Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahalarında oynayacakları maçın gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.

Gaziantep FK-Sivasspor maçının geliri depremzedelere bağışlanacak
ABONE OL

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak büyük bir felaketin yaralarını yine büyük bir yardım seferberliği ile sarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Pazar günü oynayacakları maça değinen Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın desteği her maç bizler için çok önemli. Ancak pazar günü oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçında taraftarın desteği çok daha fazla önem taşıyor. Taraftarlarımız bu maça gelerek hem takımlarına hem de depremzedelere destek olacaklar. Bu bilinçle Gazianteplileri tribünleri doldurmaya davet ediyoruz. Sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inancımız tam."

Roberto Baggio'nun Udinese'ye attığı müthiş gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri | Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor
    Son dakika transfer haberleri | Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor
  2. Ersun Yanal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!
    Ersun Yanal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!
  3. Ozan Kabak'a övgü: Genç, güçlü ve değerli
    Ozan Kabak'a övgü: Genç, güçlü ve değerli
  4. Doç. Dr. Lütfü Savaş, Milliyet'e anlattı: 'Bunu kimse düşünmüyordu'
    Doç. Dr. Lütfü Savaş, Milliyet'e anlattı: 'Bunu kimse düşünmüyordu'
  5. Son dakika haberler - Trabzonspor'a Premier emanetçi: Eddie Newton
    Son dakika haberler - Trabzonspor'a Premier emanetçi: Eddie Newton



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberler - Beşiktaş'tan Burak’a Lille vizesi

Son dakika haberler - Beşiktaş'tan Burak’a Lille vizesi

Son dakika haberler - Başakşehir'de Visca hak ettiği yerde!

Son dakika haberler - Başakşehir'de Visca hak ettiği yerde!

Liverpool 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Şampiyonluk kupasını kaldırdı...

Liverpool 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Şampiyonluk kupasını kaldırdı...

Yılmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj

Yılmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj

Sıradaki Haber