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25.10.2020 - 12:12 | | İHA

Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, evinde karşılaştığı Konyaspor’u Muhammet Demir’in 76. dakikada attığı golle 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Gaziantep ekibi, yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı.

Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı
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Gaziantep FK son 5 yıldaki en kötü sezon lig başlangıcını yapmıştı. Ligin 6. haftasında ağırladığı Konyaspor’u Muhammet Demir’in 76. dakikada buluğu golle 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Gaziantep temsilcisi oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik, 1 galibiyet alarak ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, ligin 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1, 3. hafta deplasmanda Göztepe'ye karşı Alexandru Maxim’in son dakikalarda bulduğu golle 2-2, 4. haftada evinde Trabzonspor'a 90+3’te yine Maxim’in bulduğu golle 1-1, ligin 5. haftasında ise Antalyaspor deplasmanında 9 kişi kaldığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.

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Gaziantep FK, Süper Ligde ilk galibiyetini aldı

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