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02.10.2020 - 16:03 |

Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. 10 kişi kalan Trabzonspor sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Gaziantep'te teknik direktör Sumudica kırmızı kart gördü.

Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
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Gaziantep FK - Trabzonspor maçından görüntüler!
Gaziantep FK - Trabzonspor maçından görüntüler!
Gaziantep FK - Trabzonspor maçından görüntüler!
Gaziantep FK - Trabzonspor maçından görüntüler!Haberin Tüm Fotoğrafları

Süper Lig'de haftanın en kritik maçları arasında gösterilen zorlu mücadelede Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bordo-mavili ekibin golünü 64. dakikada Campi kaydetti. Gaziantep'in golünü 90+3. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti. Trabzonsporlu Flavio kırmızı kart gördü. Öte yandan Gaziantep'te teknik direktör Sumudica da kırmızı kart gördü.

Trabzonspor bu sonuçla 5 puanla 8. sırada yer aldı. Gaziantep'in ise 3 puanı bulunuyor.



Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1



İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Jefferson, Güray, Oğuz, Morais, Maxim, Muhammet, Andre

Trabzonspor : Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe

Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı önledi. 

21. dakikada sol kanattaki Afobe'nin verdiği pasın Oğuz Ceylan'a çarpması sonucu top, Ekuban'ın önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi. 

26. dakikada Maxim'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

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