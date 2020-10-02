02.10.2020 - 12:48 |
Gaziantep FK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 4. haftasında son Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Trabzonspor, zorlu deplasmanda serisini sürdürmek isterken Gaziantep FK ise ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki merakla beklenen Gaziantep FK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Gaziantep FK Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en kritik maçları arasında gösterilen zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Gaziantep FK Trabzonspor maçına dair tüm ayrıntılar...
GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Gaziantep FK Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Guilherme, Donald, Buğra, Jahovic
Trabzonspor : Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Nzonzi, Seri, Lemina, Babel, Emre Mor, Falcao.