Gaziantep FK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en kritik maçları arasında gösterilen zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Gaziantep FK Trabzonspor maçına dair tüm ayrıntılar...



GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Gaziantep FK Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Gaziantep FK: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Guilherme, Donald, Buğra, Jahovic



Trabzonspor : Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Nzonzi, Seri, Lemina, Babel, Emre Mor, Falcao.





