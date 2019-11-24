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24.11.2019 - 11:08 | | AA

Gaziantep FK yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Gaziantep FK yarın Antalyaspor'a konuk olacak
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Ligin geride kalan 11 haftasında 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puana ulaşan Gaziantep FK, 11 puanlı rakibi karşısında 3 puan hesapları yapıyor.

Sakatlıklardaki son durum

Son haftalardaki sakatlıklar nedeniyle kadrosunda zorunlu değişikliğe giden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Antalya deplasmanında da kadro kurmakta zorlanacak.

Muğdat Çelik ve Muhammed Demir'in sakatlığı nedeniyle forvet hattında oyuncusu bulunmayan Sumudica, sol bek hattında görev yapan ve sakatlığı bulunan Mehmet Erdem Uğurlu'nun aynı mevkisinde oynayan Junior Morais de sakatlar kervanına katıldı. Gaziantep ekibinde, görev alabilecek sol bek orjinli oyuncu bulunmuyor.

Gaziantep FK'da orta saha oyuncusu Abdul-Aziz Tetteh de sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

 

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