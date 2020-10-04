Gaziantep FK yeni transferlere imza attırdı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nouha Dicko ile 2 yıllığına, Vetrih ile de 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi iki önemli ismi kadrolarına katmanın sevincini yaşadıklarını, güçlü transferlerle takımın daha da kuvvetlendiğini belirtti.

Dicko ve Vetrih'ın kendilerini ispatlamış başarılı oyuncular olduğuna dikkati çeken Büyükekşi, şunları aktardı:

"Takımımıza katkı yapacağına dair en ufak şüphem bulunmuyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın, yeni transferlerimizin adaptasyon sürecini daha hızlı atmaları adına şansımız var. İki futbolcumuza da hoş geldin diyor, başarılar diliyorum. Kendilerine olan inancımızın ve beklentilerimizin farkındalar. Umut ediyorum ki takımımız alacağı sonuçlarla taraftarlarımızı mutlu etmeyi başaracak. Bu anlaşmalar kulübümüz ve şehrimize hayırlı olsun, başarılı bir sezon geçireceğiz."