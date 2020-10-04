Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Gaziantep FK yeni transferlere imza attırdı
04.10.2020 - 15:12 | | GAZİANTEP (AA) -

Gaziantep FK yeni transferlere imza attırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni transferleri Nouha Dicko ve Amedej Vetrih için imza töreni düzenlendi.

Gaziantep FK yeni transferlere imza attırdı
ABONE OL

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nouha Dicko ile 2 yıllığına, Vetrih ile de 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi iki önemli ismi kadrolarına katmanın sevincini yaşadıklarını, güçlü transferlerle takımın daha da kuvvetlendiğini belirtti.

Dicko ve Vetrih'ın kendilerini ispatlamış başarılı oyuncular olduğuna dikkati çeken Büyükekşi, şunları aktardı:

"Takımımıza katkı yapacağına dair en ufak şüphem bulunmuyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın, yeni transferlerimizin adaptasyon sürecini daha hızlı atmaları adına şansımız var. İki futbolcumuza da hoş geldin diyor, başarılar diliyorum. Kendilerine olan inancımızın ve beklentilerimizin farkındalar. Umut ediyorum ki takımımız alacağı sonuçlarla taraftarlarımızı mutlu etmeyi başaracak. Bu anlaşmalar kulübümüz ve şehrimize hayırlı olsun, başarılı bir sezon geçireceğiz."

Gaziantep FK yeni transferlere imza attırdı

 

Rıza Çalımbay ile Uğur Çiftçi masa tenisi oynadı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gaziantep FK yeni transferlere imza attırdı
    Gaziantep FK yeni transferlere imza attırdı
  2. Eskişehirspor, Tolga ile sözleşme yeniledi
    Eskişehirspor, Tolga ile sözleşme yeniledi
  3. Salzburg'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
    Salzburg'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
  4. Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
    Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
  5. Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Bakasetas için resmi teklif!
    Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Bakasetas için resmi teklif!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Zorya, Allahyar'ı bekliyor

Zorya, Allahyar'ı bekliyor

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler...

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler...

Sıradaki Haber