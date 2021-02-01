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01.02.2021 - 14:56 |

Gaziantep FK'da 2 futbolcunun testi pozitif!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da yapılan kontroller sonucunda 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Gaziantep FK'da 2 futbolcunun testi pozitif!
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İşte Gaziantep FK'dan yapılan açıklama:

Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Ligin 23. Haftasında oynayacağı Fatih Karagumrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Bu raporlarla birlikte takımımızda pozitif teşhisi konulan kişi sayısı dörde yükselmiştir. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

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