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26.08.2020 - 17:00 | | GAZİANTEP (AA) -

Gaziantep FK'da 7 imza birden...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kadrosuna kattığı 7 futbolcu için imza töreni düzenledi.

Gaziantep FK'da 7 imza birden...
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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takımın Afyonkarahisar'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi ile yeni transferler Alexandru Maxim, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Çağlar Şahin Akbaba, Enver Cenk Şahin, Zvonimir Kozulj ve Andre Felipe katıldı.

Mehmet Büyükekşi, yeni transferlere hitaben, "Ailemize bir kez daha hoş geldiniz. Armamız altında üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

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Gaziantep FKda 7 imza birden...

 

 

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