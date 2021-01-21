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21.01.2021 - 14:18 | | AA

Gaziantep FK'da Bilal Başacıkoğlu sahne aldı

Yeni transfer Bilal Başacıkoğlu'nun ilk kez takımla çalıştığı idmanı, yeni anlaşma sağlanan teknik direktör Ricardo Sa Pinto da izledi.

Gaziantep FK'da Bilal Başacıkoğlu sahne aldı
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ligde dün Çaykur Rizespor ile yapılan maçta forma giyen futbolcular, takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı.

Diğer oyuncular ise koordinasyon çalışmalarının ardından gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Yeni transfer Bilal Başacıkoğlu, takımla ilk antrenmanına katıldı.

Yeni anlaşma sağlanan teknik direktör Ricardo Sa Pinto da sağlık kontrollerinin ardından tesislere gelerek antrenmanı izledi. Sa Pinto, takımın başında ilk antrenmanına yarın çıkacak.

Antrenmanı, kulüp başkan vekili Cevdet Akınal, asbaşkan Müslüm Özmen ve futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy da takip etti.

Gaziantep FKda Bilal Başacıkoğlu sahne aldı

 

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