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01.12.2019 - 13:08 | | Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)-

Gaziantep FK'da 'Gaziantep Tek Yürek Kırmızı Siyaha Tam Destek' kampanyası

SÜPER Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Gaziantep Valisi Davut Gül, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükekşi, toplantıda yaptığı açıklamada Gaziantep Futbol Kulübü için 'Gaziantep Tek Yürek Kırmızı Siyaha Tam Destek' kampanyasından destek beklediklerini söyledi.

Gaziantep FK'da 'Gaziantep Tek Yürek Kırmızı Siyaha Tam Destek' kampanyası
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Bir restoranda düzenlenen toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, yöneticiler ve basın mensupları katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Gül, "Herkesin evinde mutlaka Gaziantep FK renklerinin olması lazım. Forma atkı, başka şeyler de olabilir. Çocuk doğduğunda 3-5 günlükken takımın renklerinden oluşan ürününün olması lazım. 18 Aralık'ta bütün iş adamlarımızı davet ediyoruz. O programda istediğimiz hedefin daha fazlasını yakalamış oluruz. Gaziantep’in tamamının sahiplenmesi gerekiyor. Herkesten desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

'Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı Siyaha Tam Destek' kampanyasına destek beklediklerini ifade eden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Başkanı Mehmet Büyükekşi de, "2 buçuk ay önce ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım bir hedef koyduk, bu yıl takımımızı ilk 10 içerisinde tutmak, bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. Takımı tüm şehirler kaynaştırmak için 'Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı Siyaha Tam Destek' kampanyasını başlattık. Nasıl çatıda birlik beraberlik varsa, tabanda da aynı şeyi sağlamayı hedefliyoruz. Tüm Gazianteplileri ve kendini Gaziantepli hisseden vatandaşlarımızı davet etmek istiyorum. Destek yazıp 8827’ye mesaj yollayarak 10 TL destek olabilirsiniz" dedi.

Gelen katılımcılardan da telefonlarından mesaj atarak destek olmalarını isteyen Büyükekşi, 18 Aralık'ta Gaziantep, 21 Aralık'ta da İstanbul’da gala düzenleyerek, kampanyayı büyütmeye devam etmek istediklerini söyledi.

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