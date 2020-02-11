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11.02.2020 - 10:36 |

Gaziantep FK'dan 'toplantı' teşekkürü

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 27 Ocak'ta toplantı çağrısında bulundukları TFF, MHK ve Kulüpler Birliği'ne çağrıyı kabul ettikleri için teşekkür etti.

Gaziantep FK'dan 'toplantı' teşekkürü

Gaziantep FK'dan TFF, MHK ve Kulüpler Birliği'ne teşekkür... Kırmızı siyahlı ekip 27 Ocak'ta Türk futbolu adına toplantı talebinde bulunmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada toplantının bugün gerçekleştirileceği için teşekkür edildi.

Açıklama şöyle:

Kulübümüzün 27.01.2020 tarihinde Türk Futbolu'nda yaşanılan sorunların önüne geçebilmeyi sağlamak amacıyla resmi olan Kulüpler Birliği'ne, Merkez Hakem Kuruluna ve Türkiye Futbol Federasyonu'na toplantı çağrısında bulunmuştur.

Bu talebimizin ardından toplantının bugün gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Çağrımıza olumlu yanıt veren tüm birimlerimize teşekkür eder, Türk futbolunun gelişebilmesi adına elimizden gelen tüm desteği göstermeye devam edeceğimiz bir kez daha kamuoyuna bildiririz.

Gaziantep FKdan toplantı teşekkürü

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