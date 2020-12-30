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30.12.2020 - 16:01 | | GAZİANTEP (AA) -

Gaziantep FK'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma ve pas oyunu ağırlıklı gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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