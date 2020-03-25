Gaziantep FK'de futbolcular 3 Nisan'da topbaÅŸÄ± yapacak

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, liglerin yeni tip koronavirÃ¼sÂ (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenmesinin ardÄ±ndan Ã¶nce izin verilen, dahaÂ sonra da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± evlerinde sÃ¼rdÃ¼ren futbolcularÄ±n, tesislerde toplanmaÂ tarihinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi.

Buna gÃ¶re daha Ã¶nce yarÄ±n olarak belirlenen toplanma tarihinin 3 NisanÂ Cuma gÃ¼nÃ¼ne uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¶yle denildi:

"FutbolcularÄ±mÄ±zÄ±n belirtilen bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde antrenman eksikliÄŸiÂ yaÅŸamamasÄ± adÄ±na, teknik heyetimiz tarafÄ±ndan programlar hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olup,Â oyuncularÄ±mÄ±z evlerinde hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir. Bununla birlikteÂ tesislerimizde her gÃ¼n 11.00 ile 17.00 saatleri arasÄ±nda bireysel antrenmanlarÂ gerÃ§ekleÅŸtirebileceklerdir. Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n her ÅŸeyden Ã¶nce geldiÄŸi bu gÃ¼nlerde,Â futbolcularÄ±mÄ±zÄ±n herhangi bir eksiklik yaÅŸamamasÄ± adÄ±na kulÃ¼p bÃ¼nyemizde bulunanÂ fitness malzemeleri de oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n talebi doÄŸrultusunda evlerineÂ gÃ¶nderilmektedir."