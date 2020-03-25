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25.03.2020 - 19:26 | | Â  Â  GAZÄ°ANTEP (AA) -

Gaziantep FK'de futbolcular 3 Nisan'da topbaÅŸÄ± yapacak

SÃ¼per Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼'ndeÂ  futbolcular, 3 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ topbaÅŸÄ± yapacak.Â

Gaziantep FK'de futbolcular 3 Nisan'da topbaÅŸÄ± yapacak

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, liglerin yeni tip koronavirÃ¼sÂ  (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenmesinin ardÄ±ndan Ã¶nce izin verilen, dahaÂ  sonra da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± evlerinde sÃ¼rdÃ¼ren futbolcularÄ±n, tesislerde toplanmaÂ  tarihinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi.

Buna gÃ¶re daha Ã¶nce yarÄ±n olarak belirlenen toplanma tarihinin 3 NisanÂ  Cuma gÃ¼nÃ¼ne uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¶yle denildi:

"FutbolcularÄ±mÄ±zÄ±n belirtilen bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde antrenman eksikliÄŸiÂ  yaÅŸamamasÄ± adÄ±na, teknik heyetimiz tarafÄ±ndan programlar hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olup,Â  oyuncularÄ±mÄ±z evlerinde hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir. Bununla birlikteÂ  tesislerimizde her gÃ¼n 11.00 ile 17.00 saatleri arasÄ±nda bireysel antrenmanlarÂ  gerÃ§ekleÅŸtirebileceklerdir. Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n her ÅŸeyden Ã¶nce geldiÄŸi bu gÃ¼nlerde,Â  futbolcularÄ±mÄ±zÄ±n herhangi bir eksiklik yaÅŸamamasÄ± adÄ±na kulÃ¼p bÃ¼nyemizde bulunanÂ  fitness malzemeleri de oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n talebi doÄŸrultusunda evlerineÂ  gÃ¶nderilmektedir."

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