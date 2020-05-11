Gaziantep FK'de futbolcular, Kovid-19 testinden geçti

Kulüpten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı personelince, tesislerde gerçekleştirilen Kovid-19 testine karantinada bulunan futbolcu ve teknik heyet dışındaki tüm isimler tabii tutuldu.

Test sonuçlarına göre antrenman programının belli olacağı ve sonuçların kamuoyuyla da paylaşılacağı bildirildi.