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11.05.2020 - 15:34 | | GAZİANTEP (AA) -

Gaziantep FK'de futbolcular, Kovid-19 testinden geçti

 Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün futbolcuları, destek ekibi ve idari personelleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçti.

Gaziantep FK'de futbolcular, Kovid-19 testinden geçti
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Kulüpten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı personelince, tesislerde gerçekleştirilen Kovid-19 testine karantinada bulunan futbolcu ve teknik heyet dışındaki tüm isimler tabii tutuldu.

Test sonuçlarına göre antrenman programının belli olacağı ve sonuçların kamuoyuyla da paylaşılacağı bildirildi.

Gaziantep FKde futbolcular, Kovid-19 testinden geçti

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