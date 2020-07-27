Gaziantep FK'de hedefler yakalandı

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, Süper Lig'deki ilk yıllarında hedeflerine ulaşarak kenti başarılı bir şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Gaziantep'in her zaman Türk futbolunda mihenk taşı olduğunu ve Süper Lig'de uzun yıllardır adını duyurduğunu aktaran Büyükekşi, "Geçtiğimiz yıl elde edilen şampiyonluğun ardından Süper Lig'e çıkan Gaziantep Futbol Kulübü olarak Süper Lig'deki ilk yılımızda ilk 10 takım arasında olmayı hedefledik. Sezon sonunda ilk 8 takım arasında kalarak hedefimizi başarıyla tutturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarısı sadece şehrimiz için değil, bölge illeri için de önem taşıyor. Çünkü bölgemizin Süper Lig'deki tek takımıyız." ifadelerini kullandı.

Ligin 4. haftasında Beşiktaş ile yaptıkları maçtan önce göreve geldiklerini hatırlatan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Sezona çok kötü başlayan ancak çok kısa sürede toparlanarak puanlar toplamaya başlayan kulüpte 4. haftadan itibaren çok önemli bir misyon üstlendik. Gaziantep'i her alanda olduğu gibi spor alanında da en iyi seviyelere taşıyabilmek adına yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte kolları sıvadık. Görev dağılımı sonrası yönetimdeki bütün arkadaşlarımız görevlerini en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde oldu. Bu kulübün ligi iyi bir noktada bitirmesinde çalışma arkadaşlarımın çok önemli emek ve katkıları olmuştur. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum."

Büyükekşi, taraftarların her zaman kendilerine güç ve cesaret verdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi süreci öncesinde taraftarlarımız bizi sadece kendi evimizde değil, aynı zamanda deplasmanlarda da yalnız bırakmadı. Takımın başarısına paralel olarak tribündeki sayımız her geçen hafta yoğunlaşmaya başlarken, taraftarlarımızın bizlere olan güveni de artış gösterdi. Teknik ekibimiz, futbolcularımız ve yönetimimiz inanılmaz bütünlük sağladı. Özellikle futbolcularımız tribünlerden aldıkları desteklerle daha da istekli oynamaya ve performanslarını artırmaya başladı. Tabii ki bu başarıda taraftarlarımız üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş oldu. Bundan sonraki sezonda 33 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadımıza taraftarlarımızın daha büyük ilgi göstererek takımımıza büyük destek vereceklerine inanıyorum."

"Hocamıza güvenimizi asla yitirmedik

Teknik direktör Marius Sumudica başta olmak üzere teknik ekip ve futbolcuların zorlu lig maratonunda örnek gösterilecek bir tutum içerisinde olduklarını ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Sezon başında yeni kurulmuş bir takımı kısa sürede toparlayarak ekip ruhunu sahaya yansıtan bir kadro oluşturuldu. Hocamızın futbol bilgisi, oyuncular ve maçlar üzerindeki hakimiyeti kesinlikle tartışılamaz. Pandemi sürecinde ülkesine giden teknik ekibimize eleştirel anlamda saldırılar olmasına rağmen yönetim olarak hocamıza olan güvenimizi asla yitirmedik ve sonuna kadar arkasında durduk. Onlar da bu güvenimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadı. Sadece antrenman ve maçlara odaklanarak ekip başarısını yakaladılar. Ligde kalmayı garantiledikten sonra dik duruşlarından asla taviz vermeyen futbolcularımız ve teknik ekibimiz, son oynanan Malatyaspor maçı da dahil olmak üzere sıcak, soğuk demeden asla pes etmedi ve çabalarının sonucunu önemli bir başarıya imzalarını atarak gösterdi. Özellikle son haftalarda şaibelere mahal vermemek adına sergilenen mücadeleden dolayı başta teknik direktörümüz Sumudica olmak üzere yardımcı antrenörlerimize, futbolcularımıza ve yardımcı personellerimize teşekkür ediyorum."

Gaziantep FK istikrarla kazandı - Süper Lig'de ilk yılını geçiren Gaziantep Futbol Kulübü, kadro yapısından maçlarda aldığı sonuçlara kadar birçok alanda istikrarlı bir görüntü çizdi - Ligin en çok berabere kalan takımı olan kırmızı-siyahlılar, salgın sonrasında ligin yenilgi yüzü görmeyen tek takımı oldu - Geride kalan 34 haftada 26 ismin kadrosunda yer aldığı Gaziantep ekibinde, 10 oyuncu en az 25 maçta görev alarak takımın iskelet kadrosu korundu

Gaziantep FK istikrarla kazandı

Süper Lig'de ilk sezonunu 46 puanla kapatan Gaziantep Futbol Kulübü, istikrarlı performansıyla dikkati çekti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ligdeki ilk sezonunu 8. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını sevindirdi.

Gaziantep FK, sezon başında belirlediği "Ligi ilk 10 takım arasında bitirme" hedefini de tutturmuş oldu. Sezon boyunca attığı 49 gole karşın 50 kez kalesini gole kapatamayan kırmızı-siyahlılar, 11 kez galibiyet sevinci yaşadı, 13 defa berabere kaldı, 10 sefer de yenilgiden kaçamadı.

Ligin en çok berabere kalan takımı olan kırmızı-siyahlılar, iç ve dış saha maçlarında da birbirine yakın bir performans gösterdi.

Sahasında 6 galibiyet alıp 7 kez berabere kalan Gaziantep FK, bu performansıyla 25 puanı hanesine yazdırdı. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, deplasman maçlarında ise 5 kez galibiyet sevinci yaşadı, 6 sefer beraberliği bozamadı ve 21 puan topladı.

Yenilmezlik serisi

Gaziantep ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gösterdiği performansla da farkını ortaya koydu.

Salgın sonrasında ligin yenilgi yüzü görmeyen tek takımı olan Gaziantep ekibi, son hafta Malatya deplasmanında elde ettiği galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

En golcü Kayode

Gaziantep Futbol Kulübü, bu sezon 49 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kırmızı-siyahlı oyuncular içerisinde 10 kez gol sevinci yaşayan Kayode, takımının en skorer ismi oldu.

Bu oyuncuyu 7 golle Maxim, 6'şar golle Djilobodji ve Twumasi izledi. Güray Vural'ın 5 kez rakip fileleri havalandırdığı takımda, Kenan Özer ile Muhammed Demir 3'er kez, Diarra 2 kez gol sevinci yaşadı. Sousa, Pawlovski, Furkan Soyalp, Kana Bıyık, Jefferson, Oğuz Ceylan ve Chibsah ise takımlarına birer golle katkı sağladı.

Kadronun değişmez ismi Tosca

Gaziantep Futbol Kulübü, sezon boyunca kadrosunda da istikrarlı görüntüsünü korudu.

Bu sezon Süper Lig maçlarında 26 isme şans tanınan Gaziantep ekibinde, geride kalan 34 maçın tamamında da görev alan Alin Tosca, Gaziantep Futbol Kulübü'nün kadrosundaki değişmez isim oldu.

Tosca'dan sonra kadroda en çok tercih edilen isimler ise 33'er maçla Djilobodji ve Kana Bıyık, 31 karşılaşmayla Günay Güvenç ve 30 mücadeleyle Oğuz Ceylan oldu.

Gaziantep ekibinde 10 isim de ligde 25'ten fazla maçta görev aldı.