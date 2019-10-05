Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir'i ağırlıyor
05.10.2019 - 11:15 | | GAZİANTEP (AA)

Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir'i ağırlıyor

Gaziantep ekibi, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir'i ağırlıyor
ABONE OL

 

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Süper Lig'de ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 ile geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2 , ardından deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Gaziantep temsilcisi, son olarak evinde konuk ettiği Göztepe ile de 1-1 berabere kaldı.

Ligde ilk sezonunu geçiren ve 6. hafta sonunda 11 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Medipol Başakşehir maçında da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Kayode dönüyor

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, İstanbul ekibine karşı takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürecek.

Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde ayrıca Souleymane Diarra da sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. Üç maçlık cezasını tamamlayan forvet Kayode ise teknik heyetin forma vermesi halinde sahada olacak.

Kayode, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.

 

 

Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
  2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
  5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
    Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Akhisarspor final kapısını araladı

Akhisarspor final kapısını araladı

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Sıradaki Haber